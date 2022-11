David Goffin stijgt op de ATP-ranking een plaats ondanks zijn snelle exit in Parijs

David Goffin zal het jaar net buiten de top 50 van de ATP-ranking afsluiten. Ondanks zijn vroeg exit in Parijs steeg hij nog een plaatsje op de ranking.

Het was geen gemakkelijk seizoen voor David Goffin. In het begin verloor hij regelmatig in de 1e ronde. Daardoor zakte hij wat verder weg op de ATP-ranking. Nadien volgde een betere periode en won hij het tornooi van Marrakech. Uiteindelijk zal hij het jaar buiten de top 50 (53, de week ervoor 54) afsluiten, de 1e keer sinds 2013. Toen stond hij nog buiten de top 100, maar maakte hij in 2014 een grote sprong voorwaarts.

Begin november is Carlos Alcaraz nog altijd de nummer 1 van de wereld. Rafael Nadal is de nummer 2. Stefanos Tsitsipas klom naar plaats 3. Casper Ruud bleef op 4 en Daniil Medvedev zakte naar 5. Holger Rune kwam dankzij zijn zege in Parijs de top 10 binnen. Hij steeg van plaats 18 naar 10.