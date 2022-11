Geen finale voor Joachim Gérard op de Masters

Joachim Gérard heeft de finale op de Masters niet gehaald. In de halve finales verloor hij in 3 sets.

Voor de Masters in het rolstoeltennis was Joachim Géard als reserve opgeroepen. Zijn 3 groepswedstrijden won hij. Daardoor ging hij als groepswinnaar naar de halve finales van het tornooi.

In die halve finales moest Gérard tegen de runner-up van de andere groep. Dat was de Japanner Tokito Oda. De 1e set won Oda met 3-6. Daarna trok Gérard de 2e set naar zich toe: 7-5. In de beslissende set was Oda net beter: 4-6.

Zo werd het geen finale voor Gérard. Hij won eerder al de Masters in 2015, 2016, 2018 en 2019.