ATP Challenger: Yannick Mertens en Raphael Collignon overleven de kwalificaties niet

Yannick Mertens en Raphael Collignon zullen de komende week niet op de hoofdtabel van een challengertornooi staan. Mertens verloor in de kwalificaties in Roanne. Collignon deed dat in Bratislava.

Op het challengertornooi van het Franse Roanne speelde Yannick Mertens in de 1e kwalificatieronde tegen thuisspeler Arthur Cazaux. Bij 2-2 in de 1e set was er een cruciaal moment. Mertens had 2 breakkansen, maar kon die niet verzilveren. De break viel aan de overkant en weg was de 1e set: 3-6. In de 2e set breakte Cazaux meteen. Mertens kreeg in het spelletje nadien 4 breakkansen, maar benutte geen enkele. Daarna kreeg hij geen kans meer: 2-6.

In Bratislava speelde Raphael Collignon in de kwalificaties tegen de Tsjech Martin Krumich. In de 1e set sloeg Collignon halfweg toe. Hij gaf nadien de set niet meer uit handen: 6-3. in de volgende set was er een spervuur van breaks en rebreaks. Een tiebreak besliste over de set. Collignon kwam daarin 5-3 voor, maar Krumich won 4 punten na elkaar: 5-7. De Tsjech had het vertrouwen te pakken en bij Collignon was de veer gebroken. Set 3 won Krumich met 1-6.