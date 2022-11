19-jarige Deen verrast Novak Djokovic in de finale in Parijs en pakt zo al zijn 3e ATP-titel

Holger Rune heeft het ATP-tornooi van Parijs gewonnen. De 19-jarige Deen verraste in de finale Novak Djokovic.

De finale van het laatste grote ATP-tornooi van het seizoen ging tussen Holger Rune en Novak Djokovic. Zij streden voor de titel van het prestigieuze tornooi van Parijs.

Djokovic nam in de 1e set snel de bovenhand en liep een break uit. Hij werd op het cruciale moment ook geholpen door de dubbele fouten van Rune. Daarna kwam Djokovic in de 1e set niet meer in de problemen: 3-6.

In de volgende set leek Djokovic die lijn door te trekken. Hij kreeg meteen 3 breakkansen, maar kon daarvan geen enkele benutten. Het breakpunt viel aan de overkant en daarmee was de set ook beslist. Rune serveerde rustig uit: 6-3.

Djokovic wou in de beslissende set snel het verschil maken. Hij liep een break uit, maar meteen daarna kon Rune rebreaken en de jonge Deen ging erop en erover: 7-5. Zo pakte de 19-jarige dit seizoen al zijn 3e ATP-titel.