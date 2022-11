Nummer 1 van de wereld moet passen voor de ATP Finals en de Davis Cup Finals

Jammer nieuws uit de tenniswereld: de nummer 1 van de wereld zal op de ATP Finals en Davis Cup Finals niet kunnen meedoen.

Het was al bang het hart vasthouden na de opgave van Alcaraz in de kwartfinale in Parijs tegen Rune. Nadat de Deen de eerste set met 6-3 gewonnen had, staakte Alcaraz bij 6-6 in de tweede set de strijd. Dat was niet zomaar, is uit verder onderzoek gebleken.

Carlos Alcaraz komt met een update op Instagram. "Na mijn opgave gisteren en evaluatie door mijn medisch team is dit de uitslag: een interne scheur in mijn buikspieren, met een geschatte herstelperiode van zes weken. Jammer genoeg zal ik de ATP Finals en Davis Cup Finals niet halen."

Uiteraard betreurt 's werelds nummer 1 bij de mannen en winnaar van de US Open dit. "Het is lastig en pijnlijk voor mij om deze twee evenementen te missen, deze zijn zo belangrijk voor mij. Het enige wat ik kan doen is positief zijn en focussen op mijn herstel."