Novak Djokovic haalt het na superspannende clash van nummer 5 van de wereld en treft Rune in finale Parijs

Een affiche om naar uit te kijken was het treffen tussen Novak Djokovic en het nummer 5 van de wereld in Parijs. Djokovic kwam er als winnaar uit, al kostte het heel wat moeite.

Djokovic, zelf door omstandigheden gezakt naar de zevende plek op de wereldranglijst, keek in de Franse hoofdstad Stefanos Tsitsipas in de ogen. De Serviër leek op zijn beste niveau te acteren en greep elke kans met beide handen. Twee keer kreeg Tsitsipas een breakpunt tegen in de eerste set, evenveel keer was het een break. Zo ging het van 2-2 naar 6-2.

TIEBREAK BESLISSEND

In de tweede set was het exact het omgekeerde scenario. Beide spelers werden op hun service op de proef gesteld, maar het was Tsitsipas die twee breakpunten wist te verzilveren. In de derde set waren er geen breaks te noteren. Djokovic toonde zich de betere in de tiebreak, de ontlading was enorm. Eindstand: 6-2, 3-6 en 7-6 (7/4).

Nole dus naar de finale in Parijs en daar komt hij Rune tegen. Die ging na de opgave van Alcaraz door naar de halve finales en bewees dat hij zijn stek in de latere fase van het toernooi van Parijs wel waard was. De Deen versloeg Auger-Aliassime, die nochtans al twee maanden niet meer verloren had, met 6-4 en 6-2.