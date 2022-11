Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas ontmoeten elkaar in de halve finales in Parijs

Deze week vinden de Masters in Parijs plaats.

In zijn kwartfinale nam Novak Djokovic (ATP 7) het op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 23). De Serviër won makkelijk met 6-0 en 6-3.

In zijn halve finale speelt Djokivic tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Hij schakelde de Amerikaan Tommy Paul (ATP 31) uit in tweede sets: 6-2 en 6-4.

In de andere halve finale neemt de Deen Holger Rune (ATP 18) het op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 8). Holger speelde in zijn kwartfinale tegen de nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz, maar die moest bij een 6-3 en 3-1 achterstand in de tiebreak opgeven.