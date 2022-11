Iga Swiatek wint nu wel van Garcia, Coco Gauff voor eigen publiek uitgeschakeld op WTA Finals

In Forth Worth worden deze week de ATP Finals gespeeld.

De Poolse nummer 1 van de werld, Iga Swiatek, had al van alle speelsters uit de top 10 gewonnen dit jaar. Behalve van de Française Caroline Garcia (WTA 6), waartegen ze verloor in een toernooi in haar thuisland Polen.

Op het WTA Finals zette Swiatek dat recht. Ze won makeklijk met 6-3 en 6-2 en stoot zonder setverlies door naar de halve finales. In haar laatste groepsmatch speelt ze nog tegen de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 4).

Gauff is wel al uitgeschakeld. Ze verloor ook haar tweede wedstrijd, nu tegen Daria Kasatkina (WTA 8). Gauff kwam 1-4 voor in de eerste set, maar verloor die toch nog met 7-6 (8/6). In de tweede set leek de veer gebroken en won Kasatkina met 6-3. Kasatkina en Garcia strijden onderling nog om het laatste ticket voor de halve finales in hun groep.