Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld, moet opgeven met blessure op de Masters

De Spaanse nummer 1 van de wereld moest er in de tweede set de brui aan geven.

Carlos Alcaraz nam het in kwartfinales op tegen de Deen Holger Rune (ATP 18). Rune had de eerste set gewonnen met 6-3 en stond in de tweede set met 3-1 voor in de tiebreak. Op dat moment moest Alcaraz er de brui aan geven. Hij lijkt een buikspierblessure te hebben.

Rune neemt het in de halve finale nu op tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 8). Vorige zondag verloor de Deen nog de finale van het toernooi van Basel tegen de Canadees met 6-3 en 7-5, de derde toernooizege op rij voor Auger-Aliassime.

In de andere halve finale neemt de winnaar van het duel tussen Novak Djokovic en Lorenzo Musetti het op tegen de winnaar van de partij tussen Stefanos Tsitsipas en Tommy Paul.