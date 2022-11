Belgische Magali Kempen wint dubbeltoernooi in Nantes zonder setverlies

In het Franse Nantes heeft de Belgische het dubbeltoernooi gewonnen.

Magali Kempen speelde samen met de Taiwanese Wu Fang-hsien in de finale tegen de Britse Emily Webley-Smith en de Slowaakse Veronika Erjavec. Kempen en Wu waren het vierde reekshoofd, hun tegenstanders het tweede reekshoofd.

Het Belgisch/Taiwanese duo had in aanloop naar de finale nog geen set prijs gegeven en dat deden ze ook niet in de finale. Kempen en Wu wonnen met 6-4 en 6-2 na 57 minuten.

Het is voor Magali Kempen al haar derde toernooiwinst in het dubbelspel dit jaar na een titel in Koksijde en Saint-Palais-sur-Mer.