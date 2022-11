Yanina Wickmayer raakt niet in de kwartfinales in Groot-Brittannië

Yanina Wickmayer heeft zich in Shrewsbury niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. In de 2e ronde verloor ze in 2 sets.

In de 1e ronde won Yanina Wickmayer van de Zwitserse Simona Waltert met 6-4, 4-6 en 1-6. Voor de 2e ronde van het ITF-tornooi van Shrewsbury speelde Wickmayer tegen de Britse thuisspeelster Katie Boulter.

Wickmayer had het lichte voordeel in de 1e set. Ze won haar opslagspellen wat gemakkelijker dan Boulter. Toch was daar opeens voor Boulter een breakkans en ze nam die meteen. Ze won de set met 5-7.

Boulter had het vertrouwen en liep in de volgende set meteen 0-3 uit. Wickmayer kwam terug en bij 4-4 kreeg ze een kans om zelf een break voor te komen, maar Boulter werkte die kans weg en forceerde even later zelf de break voorsprong. Ze maakte het af met nog eens 5-7.