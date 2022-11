Niet ideaal in aanloop naar ATP Finals: Rafael Nadal verslikt zich in Amerikaanse tegenstander in Parijs

Rafael Nadal is meteen moeten afdruipen in Parijs. Geen goed teken met de ATP Finals in het vooruitzicht. Voor de Amerikaan Paul is het dan weer een stunt van jewelste.

Het was voor Nadal zijn eerste wedstrijd in bijna twee maanden, na zijn nederlaag in de achtste finales op de US Open. Aanvankelijk leek er weinig aan de hand: de Spanjaard maakte een break achterstand onmiddellijk goed en plaatste bij 3-3 nog eens een tussenspurt met winst in drie opeenvolgende games.

TIEBREAK

De openingsset had Nadal dus op zak, maar Tommy Paul was niet van plan om hem in deze tweederondepartij een vrijgeleide te geven richting de overwinning. Paul gaf Nadal geen duimbreed meer toe en ging het best van start in de tiebreak, wat resulteerde in setwinst.

Dat was een kantelmoment, want Paul had de smaak nu helemaal te pakken en zorgde meteen voor een kloof in het begin van set 3. Meer dan wat tegenspartelen zat er voor Nadal niet meer in. Paul pakte zijn scalp met 3-6, 7-6 (7/4) en 6-1. Het ziet er niet naar uit dat Nadal in topvorm aan de start van de Masters zal verschijnen.