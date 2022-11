Maria Sakkari nu al zeker van halve finales op de WTA Finals, nummer 2 van de wereld redt haar vel met comeback

Maria Sakkari heeft zich geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals. Voor 's werelds nummer 2 zag het er veel minder goed uit, maar ook zij maakt nog kans op een plek bij de laatste vier.

Maria Sakkari en Aryna Sabalenka hadden hun eerste groepsmatch al gewonnen. Wie in het onderlinge duel zegevierde, mocht naar de halve finales. De Griekse wist die klus wel te klaren. Ze ging vlot aan de haal met set 1 en liep in de tweede set 3-0 uit. Nadien ging het van 3-0 naar 3-4, maar Sakkari herpakte zich net op tijd. Met 6-2 en 6-4 verzekerde ze zich van kwalificatie.

Met Ons Jabeur en Jessica Pegula stonden de nummers 2 en 3 van de wereld met de rug tegen de muur. Jabeur kreeg in de openingsset geen poot aan de grond. De uitschakeling loerde al om de hoek voor de Tunesische, maar die kwam veel beter voor de dag in sets 2 en 3. Jabeur haalde het nog met 1-6, 6-3 en 6-3 en kan zo op de laatste speeldag in de groepsfase nog strijden voor een plek in de halve finales.