Joachim Gérard wint ook zijn laatste groepswedstrijd op de Masters

Joachim Gérard heeft ook zijn laatste groepswedstrijd op de Masters gewonnen. Zo gaat hij als groepswinnaar naar de halve finales.

Na 2 zeges in evenveel wedstrijden was het al zeker dat Joachim Gérard op de Masters in Oss in de halve finales stond. Voor de laatste groepswedstrijd speelde hij tegen de Nederlander Tom Egberink.

Het werd een vlotte zege voor Gérard. In de 1e set benutte hij elke kans volledig en hij won de set met 2-6. In de 2e set nam hij snel een 0-2 voorsprong en hij gaf die niet meer uit handen: 2-6.

Zo is Gérard in zijn groep met 3 zeges groepswinnaar. In de halve finales zal hij tegen de runner-up van de andere groep zijn. Dat is de Japanner Tokito Oda, 16 jaar en bij de junioren de nummer 1 van de wereld.