Ex-nummer 1 Angelique Kerber komt met speciale zonnecrème samen met Duitse topdoelman

Angelique Kerber (34) kampt al lang met pigmentproblemen en lanceert nu een eigen product.

Angelique Kerber won de Austrlian Open (2016), Wimbledon (2018) en de US Open (2016) en is een voormalige nummer één van de wereld.

De Duitse kampt al heel haar carrière met een zongerelateerde hyperpigmentatie en lanceert nu zelf een nieuw soort zonnecrème en dat doet ze samen met haar landgenoot Manuel Neuer.

"Omdat we altijd buiten trainen en spelen en ook onze vrije tijd graag in de natuur doorbrengen, is voor ons een modern zonbeschermingsfilter en een zonbeschermingsfactor van 50+ essentieel", zei de Duitse doelman bij Bild over hun nieuw product.