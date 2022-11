Elise Mertens wint haar 1e match op de WTA Finals, de nummers 1 en 6 van de wereld winnen in het enkel

Elise Mertens en Veronika Kudermetova hebben hun 1e wedstrijd op de WTA Finals gewonnen. Ze wonnen na een beslissende supertiebreak. In het enkelspel waren er zeges voor de nummer 1 en 6 van de wereld.

Voor hun 1e groepswedstrijd op de WTA Finals in Fort Worth speelden Elise Mertens en de Russische Veronika Kudermetova tegen de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko.

Kichenok en Ostapenko begonnen het beste aan de partij en liepen een break uit. Ze konden die vasthouden en wonnen de set met 3-6. In de volgende set was het omgekeerd. Mertens en Kudermetova kwamen snel een break op voorsprong. Op het einde van de set sloegen ze nog eens toe en ze wonnen de set met 6-1. In de beslissende supertiebreak liepen Mertens en Kudermetova 5-0 uit. Kichenok en Ostapenko kwamen terug tot 5-4, maar Mertens en Kudermetova wonnen uiteindelijk met 10-6.

Ook stonden er nog 2 enkelwedstrijden op het programma. De Poolse nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek, speelde tegen de Russische Daria Kasatkina. Swiatek nam al snel de bovenhand en liep 3-0 uit. Kasatkina kwam niet meer in de set: 6-2. De 2e set was bijna een kopie van de 1e: Swiatek liep 3-0 en het werd uiteindelijk 6-3.

De Amerikaanse Coco Gauff speelde tegen de Française Caroline Garcia. In het begin van de 1e set moesten beide speelsters eerst hun opslagspel inleveren. Daarna kwamen er geen breakkansen meer. Bij 4-5 kreeg Garcia opeens een break- en setbal. Ze nam die meteen: 4-6. Garcia liep snel een break uit, maar Gauff maakte die ongedaan. Garcia nam opnieuw een break voorsprong. Deze keer kon ze die wel tot het einde behouden: 3-6.