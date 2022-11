Exclusief interview met An-Sophie Mestach, momenteel actief op WK padel: "Andere sfeer dan bij Fed Cup"

In het verleden vertegenwoordigde An-Sophie Mestach haar land in de Fed Cup. Op het WK padel doet de ex-tennisster dat nu ook. Maandag versloeg ze samen met Helena Wyckaert een Japans duo en droeg ze zo bij aan de 3-0-zege van België tegen Japan. We hadden met Mestach een exclusief gesprek.

An-Sophie, ben jij meteen meegegaan in die hele hype rond padel?

An-Sophie Mestach: "Eigenlijk niet. Ik speel nu ongeveer drie jaar en een half. Tijdens de coronacrisis ben ik meer beginnen spelen. Na het stoppen met tennis heb ik eerst nog een jaar gevoetbald. Stilaan ben ik meer en meer padel gaan spelen en vond ik het leuker en leuker. Het is een echte teamsport."

Nadat je stopte als tennisprof, ben je ook bij de politie gaan werken. Nu ligt de focus weer volledig op de sport.

An-Sophie Mestach: "Ik heb nu bijna een jaar mijn eigen padel-en tennisschool en dat loopt heel goed. Superleuk om te doen en ik krijg daar heel veel voldoening van. Ik heb een loopbaanonderbreking bij de politie, maar de kans is heel klein dat ik nog terugga."

Zijn er zaken uit het tennis die je kan aanwenden in padel?

An-Sophie Mestach: "Absoluut. Qua spel uiteraard de volleys en het samenspelen met een partner. Maar vooral de ervaring van matchen onder druk te spelen. Ik heb in de Fed Cup met Elise Mertens een beslissende dubbel tegen Rusland gespeeld. Ik kan wel mijn ervaring meenemen vanuit het tennis."

Eerder zat je dus al in Team Belgium in het tennis, nu maak je deel uit van Team Belgium in padel. Wat is het verschil?

An-Sophie Mestach: "Vorig jaar heb ik aan het EK en het WK padel al meegedaan. Dat was een totaal andere sfeer dan bij de Fed Cup. Padel staat nog meer in zijn beginfase, wat er voor zorgt dat er enorm veel energie is en een enorme teamspirit is. Dat maakt het wel heel plezant. We kennen mekaar allemaal goed, we spelen vaak tegen mekaar. We zijn ook echt wel vrienden geworden. Fijn om met een volledig team tien dagen naar Dubai te kunnen. Het is toch wel een andere setting. Het WK is voor mij een kans om ervaring op te doen, zelf bij te leren en ook iets te kunnen doorgeven aan andere speelsters."

Het WK is maandag van start gegaan. De reis naar Dubai stond vorige donderdag al op het programma. Kwestie van enkele dagen te acclimatiseren.

An-Sophie Mestach: "Ik was al in Dubai geweest: dat is 35 graden Celsius, veel warmer dan in België. Het is wel nodig om een paar dagen te kunnen aanpassen. Vorig jaar hadden we op het WK in Qatar voor die aanpassing één dag, nu drie. Dat is al een verschil. Dat is ideaal om samen te kunnen trainen en om te ontspannen buiten de trainingen."

Naast jou kan ook Helena Wyckaert, de enige padelprof bij de vrouwen, een leidersrol opnemen. Hoe kijk jij naar haar?

An-Sophie Mestach: "Helena is mijn vaste partner. Heel tof om naast haar te staan. We spelen dus samen, afhankelijk wel van de tegenstander en van wat coach Thomas Deschamps beslist."

In vergelijking met vorig jaar zitten er ook enkele andere gezichten in de WK-selectie.

An-Sophie Mestach: "Laura Bernard was zwanger vorig jaar. Zij heeft wel haar ervaring. Ik denk niet dat het een probleem zal geven dat zij er op het vorige WK niet bij was, integendeel. Michelle is de rookie van de ploeg. Ze heeft haar plek ook echt wel verdiend in het team. Ze is nog wel wat jonger dan de rest, de komende tien jaar heeft zij de kans om mee in het team te draaien."

Zie jij het ook als jouw taak om haar met jouw ervaring bij te staan?

An-Sophie Mestach: "Michelle is ook één van de trainsters op onze school. Ik probeer waar nodig is te helpen en ze weet dat ze met vragen bij mij terecht kan. Ik heb zelf de ervaring van de Fed Cup van vroeger en het is gewoon belangrijk dat we er echt als team staan. Iedereen heeft een taak te vervullen. Of je nu de jongste of de oudste bent in de ploeg, maakt eigenlijk niet uit."