Eerste matchen gespeeld op WTA Finals: nummers 2 en 3 van de wereld lijden nederlaag na bepalende tiebreaks

De WTA Finals zijn begonnen. Voor de nummers 2 en 3 van de wereld met een zure nederlaag. Zij weten meteen dat hun ranking geen garantie is voor kwalificatie voor de halve finales.

De tiebreaks zijn al bepalend gebleken op de WTA Finals. Nochtans was Ons Jabeur (WTA-2) wel vastberaden om zelf voor een verschil te zorgen in haar partij tegen Aryna Sabalenka (WTA-7). Jabeur nam meteen een voorsprong en deed er later in de set nog een break bij. In set 2 speelde Sabalenka een voorsprong kwijt, maar de Wit-Russische trok wel de tiebreak naar zich toe.

Een mogelijk kantelpunt, al leek dat niet meteen zo. Jabeur liep immers 2-4 uit in de beslissende derde set. Sabalenka had echter nog een stevige comeback in petto. Ze ging nog erop en erover en smeerde de nummer 2 van de wereld een zure nederlaag aan met 3-6, 7-6 (7/4) en 7-5.

Maria Sakkari (WTA-5) had vorige week in de finale van het toernooi van Guadalajara weinig in de pap te brokken tegen Jessica Pegula (WTA-3). Op de WTA Finals was het anders. Twee keer moest de Griekse wel een vroege bonus prijsgeven, maar stond ze er wel helemaal in de tiebreak. Sakkari verwezenlijkte met 7-6( 8/6) en 7-6 (7/4) haar eerste zege dit seizoen tegen een speelster uit de top vijf.