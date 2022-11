🎥 Zizou Bergs moet bij zijn wederoptreden in Italië opnieuw opgeven

Zizou Bergs blijft in het sukkelstraatje zitten. Bij zijn wederoptreden moest hij opnieuw opgeven.

Anderhalve maand geleden leek Zizou Bergs in Metz op weg naar een stunt tegen Nikoloz Basilashvili, het nummer 36 van de wereld, maar dan schoot er iets in zijn rug en moest Bergs opgeven.

Op het challengertornooi van Bergamo maakte Bergs zijn wederoptreden. Hij speelde tegen de Brit Liam Broady. In de 1e set gaven ze elkaar allebei geen kansen. Bergs kreeg wel 1 breakkans, maar hij kon die niet nemen. We leken op weg naar een tiebreak, maar Broady kreeg opeens een setbal en het was meteen raak: 5-7.

In de volgende set probeerde Bergs het weer goed te maken. Hij kreeg enkele breakkansen, maar het breakpunt viel aan de overkant. Bergs rebreakte meteen, maar Broady deed op zijn beurt hetzelfde en kon die break ook verzilveren. Het stond zo 1-4 en Bergs gaf er de brui aan. Aan het begin van de set voelde hij opnieuw pijn.

@ATPChallenger Bergamo. @ZizouBergs🇧🇪-Liam Broady🇬🇧 5-7 1-4 retired. Encouraging come back of ZIZOU who played a strong set 1 with a clear game plan. Had some bad luck at 5-6 40-30, a time warning at 40-40 (??) and a line return at 40-AV. ZIZOU felt again a pain at 0-1 in set 2. pic.twitter.com/tfGOYFbMK0 — Koen Bergs (@KoenBergs) November 1, 2022

"Hij had schrik om opnieuw een blessure op te lopen en durfde daardoor niet meer op te slaan", schreef vader Bergs op Twitter. "Het was een wijze beslissing. Luisteren naar je lichaam en mentale frisheid zijn belangrijk."