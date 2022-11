Yanina Wickmayer plaatst zich voor de hoofdtabel in Groot-Brittannië

Yanina Wickmayer heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel op het ITF-tornooi van Shrewsbury in Groot-Brittannië. Ze won vlot haar beide kwalificatiewedstrijden.

Het seizoen begint op zijn einde te lopen, maar Yanina Wickmayer probeert haar WTA-ranking nog zo veel mogelijk te verbeteren. Op het ITF-tornooi van Shrewsbury probeerde ze de via de kwalificaties de hoofdtabel te halen. In de 1e kwalificatieronde speelde ze tegen de Britse thuisspeelsters Jasmine Conway. Wickmayer won na bijna een uur met 6-0 en 6-2.

In de laatste kwalificatieronde speelde Wickmayer tegen Isabelle Lacy, opnieuw een Britse. Wickmayer kwam meteen een break voor, maar Lacy herstelde meteen en liep zelf een break uit. Daarna herpakte Wickmayer zich en ze won een 4 games op rij. Zo won ze de set met 6-4.

Daarna leek de veer bij de Britse gebroken. Ze kon in de volgende set nog maar 7 rally's winnen. Zo stond Wickmayer in een mum van tijd op de hoofdtabel in Shrewsbury: 6-0.