Ondanks verlies in finale in Poitiers komt Ysaline Bonaventure voor het eerst de top 100 binnen

Voor het eerst in haar carrière staat de Belgische in de top 100.

Ysaline Bonaventure verloor in het Franse Poitiers van het 16-jarig talent Marčinko met 6-3 en 7-6 (7/2). Maar door die finale te halen komt ze wel voor het eerst in de top 100 bij de vrouwen. Ze stijgt elf plekken naar plaats 94. Daardoor haalt Bonaventure de hoofdtabel voor de Australian Open in januari.

Elise Mertens blijft de beste Belgische op plek 30, Alison van Uytvanck blijft ook op plek 56 staan. Maryna Zanevska verliest dan weer 17 plekken en zakt weer naar plek 81.

Bij de mannen zakt David Goffin een plaatsje, naar plek 54 en blijft de enige Belgische man in de top 100. Zizou Bergs stijgt dan weer twee plekken naar plek 137, Kimmer Coppejans zakt drie plaatsen naar 194. Michael Geerts wint één plaats en staat nu op 269.