Ex-tennisster voor België mee naar WK padel: "Als speelsters gegroeid en meer combinaties mogelijk"

In de selectie van België voor het WK padel zit een naam die een belletje doet rinkelen. Ex-tennisster An-Sophie Mestach zit er ook bij.

Zij maakt deel uit van de Belgische damesploeg, die het WK padel in Dubai later op de dag opent met een ontmoeting met Argentinië. "Vorig jaar zijn we zesde geworden, terwijl de doelstelling echt die top acht was. Nu zijn Zweden en Portugal er ook bij. Als we tegen die landen zouden uitkomen, gaan we wel uit onze pijp moeten komen. Dat wil niet zeggen dat je daar niet van kan winnen."

Als die al op het pad van België komen, zal dat pas in een latere fase in het toernooi zijn. In de groepsfase zitten de Belgische vrouwen in een poule met Argentinië, Japan en Uruguay. "Ik denk dat we als speelsters zijnde allemaal gegroeid zijn en dat er meer combinaties mogelijk zijn dan vorig jaar", ziet Mestach wel potentieel om met Team Belgium opnieuw een verdienstelijk resultaat neer te zetten.

BELGISCH KAMPIOENE

"Dat kunnen we uitspelen. En dan zal het zichzelf voorts wel uitwijzen. Ik denk dat we er klaar voor zijn en alles gaan geven", verkondigt de Belgische kampioene in het padel, die in september 2018 als prof stopte met tennis. Inmiddels ontwikkelt de 28-jarige speelster haar talent dus volop in een andere racketsport.