Ysaline Bonaventure verliest van 16-jarig Kroatisch talent in de finale in Poitiers

Ysaline Bonaventure kon het niet afmaken in Frankrijk.

Bonaventure (WTA 105) speelde in de finale van het ITF-toernooi van Poitiers tegen de 16-jarige Kroatsiche Petra Marńćinko (WTA 283). De Kroatische won begin dit jaar nog de Australian Open bij de junioren.

De Kroatische begon al meteen fors. Bonaventure moest bij haar eerste opslag al drie breakpunten wegwerken, maar bij het vierde wat het toch prijs voor de Kroatische. Bonanventure kreeg zelf nog twee breakpunten, maar kon die niet verzilveren. Bij 5-3 brak de Kroatische nog eens door de opslag van Bonaventure met een love game: 6-3 in de eerste set.

Bonaventure kreeg in de tweede set meteen drie breakpunten, maar die werden weer ongedaan gemaakt. Marńćinko ging meteen zelf weer door de opslag van de Belgische, maar die kon een break terug pakken. In de tiebreak liep Marńćinko uit tot 6-1 en was het kalf verdronken: 7-6 (7/2) voor de Kroatische. Het is al haar derde titel bij de senioren na twee titels in Turkije in maart.

Yanina Wickmayer won in het Britse Shrewsbury in de eerste ronde van de kwalificaties van de Britse Jasmine Conway met 6-0 en 6-2 en speelt in de volgende ronde tegen de Britse Isabelle Lacy.