Medvedev pakt tweede toernooizege dit jaar in Wenen, Auger-Aliassime wint derde toernooi op rij

De toppers in het mannentennis blijven het goed doen.

Daniil Medvedev (ATP 4) had op weg naar de finale van het ATP-toernooi in Wenen nog geen set verloren. In die finale nam hij het op tegen de Canadees Denis Shapovalov (ATP 19).

Medvedev won in drie sets van de Canadees met 4-6, 6-3 en 6-2. Het is voor de Rus de vijftiende eindzege in een toernooi, maar slechts de tweede van het jaar nadat hij eerder won in het Mexicaanse Los Cabos.

Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 9) won in Bazel de finale van de Deen Holger Rune (ATP 25) met 6-3 en 7-5. Het is voor de Canadees zijn derde toernooizege op rij na winst in Firenze en de European Open in Antwerpen. Hij won dit jaar in Rotterdam ook zijn eerste toernooi nadat hij al acht keer had verloren in een finale.