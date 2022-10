Joachim Gérard neemt deel aan de Masters

Joachim Gérard is opgevist voor de Masters. Hij was 1e reserve.

Tussen 30 oktober en 6 november gaan in het Nederlandse Oss de Masters rolstoeltennis door. De 8 beste spelers van het voorbije jaar nemen het daarin tegen elkaar op.

Oorspronkelijk hoorde Joachim Gérard daar niet bij. Hij was 1e reserve, maar na een forfait mag hij toch meedoen. Het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) maakte dat nieuws bekend.

Daardoor zal Gérard niet meedoen aan het dubbeltornooi op de Masters. Normaal ging hij samen met de Fransman Nicolas Peifer daaraan deelnemen.

De titelverdediger in het enkel is de Brit Alfie Hewett. Ook in het dubbel is hij de titelverdediger. Zijn landgenoot Gordon Reid was vorig jaar zijn dubbelpartner.