Einde seizoen voor David Goffin na verlies in de kwalificaties in Parijs

Het seizoen zit er voor David Goffin op. Hij heeft in de 1e kwalificatieronde van het ATP-tornooi van Parijs verloren.

Het ATP-tornooi van Parijs was het laatste tornooi van David Goffin dit seizoen. Via de kwalificaties probeerde hij de hoofdtabel te halen. De Serviër Laslo Djere was zijn 1e tegenstander.

Goffin begon slecht aan de partij en moest zijn opslagspel inleveren. Hij herstelde snel, maar daarna kwam hij terug op een break achterstand. Djere gaf Goffin geen kans meer en won de set met 3-6.

Ook in set 2 miste Goffin zijn start. Hij kon nog terugkomen naar 5-5 en het werd een tiebreak. Die tiebreak was volledig voor Djere: 1-7.

Zo zit het seizoen van Goffin erop. Het was een seizoen met hoogtes en laagtes. Begin dit jaar werd hij verschillende keren in de 1e ronde uitgeschakeld. In de zomer kwam hij er weer wat meer door. Hij won onder meer het tornooi van Marrakech, maar daarna wisselde hij zijn prestaties weer af. In oktober klopte hij nog Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld.