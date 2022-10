Voormalig nummer 1 van de wereld en Australian Open-winnares bevalt van tweede kindje

Het is voor de Deense al haar tweede kindje.

Voormalig nummer 1 van de wereld Caroline Wozniacki is nu moeder van twee. De Australian Open-kampioen van 2018 is bevallen van een zoon, James. Dat kondigde ze zelf aan op haar sociale media. Wozniacki was al moeder van een dochter, Olivia.

Wozniacki was 71 weken de nummer 1 van de wereld en sloot 2010 en 2011 af op nummer 1. Naast de Australian Open van 2018 won ze in 2017 de WTA Finals en in totaal 30 carrièreoverwinningen.

De Deense is al sinds 2020 gestopt en is momenteel commentator bij verschillende tv-stations.