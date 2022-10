Sander Gillé en Joran Vliegen delven onderspit in twee tiebreaks in halve finale in Wenen

Jeroen Deheegher

Vandaag 20:25







Foto: © photonews

Op het ATP-toernooi van Wenen hebben de Belgen de finale net niet kunnen bereiken. Joran Vliegen en Sander Gillé speelden in hun halve finale tegen twee thuisspelers, de Oostenrijkers Lucas Miedler en Alexander Erler. Het liep al meteen fout voor de Belgen want ze moesten hun opslag inleveren. Ze konden wel nog een break terug pakken en dus eindigde de eerste set in een tiebreak. Daarin liepen de Oostenrijkers 4-1 uit en die achterstand konden de Belgen niet meer ophalen: 7-6 (7/4) in de eerste set. In de twee set ging het opnieuw gelijk op en bij 4-4 forceerden de Belgen een breakpunt. Maar ze konden dat niet benutten en het werd opnieuw een tiebreak. Opnieuw kwamen de Belgen 4-1 achter in de tiebreak, maar nu kwamen ze nog terug tot 5-5. De Oostenrijkers trokken wel weer aan het langste eind en wonnen ook set twee: 7-6 (7/5).



