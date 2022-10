Michael Geerts uitgeschakeld door veel lager geplaatste Duitser, Ysaline Bonaventure verliest in dubbelspel

De Belgen konden niet winnen in Frankrijk.

Na haar eerdere winst in het enkelspel speelde Ysaline Bonaventure ook in het dubbelspel in het Franse Poitiers. Dat deed ze samen met de Nederlandse Lesley Pattinam Kerkhove tegen het Tsjechisch/Franse duo Renata Voráčová en Jessika Ponchet.

Het Tsjechisch/Franse duo trok uiteindelijk aan het langste eind met 7-6 (7/5), 2-6 en 10-8. In de beslissende supertiebreak liepen Voráčová en Ponchet eerst 8-3 uit, zagen Bonaventure en Pattinam Kerkhove nog terugkeren tot 8-8, maar wonnen dus toch nog.

Michael Geerts (ATP 270) speelde in zijn kwartfinale in het Franse Sarreguemines tegen de Duitser Mats Rosenkranz (ATP 496). Geerts zag de Duitser in de eerste set bij een 2-1 achterstand door zijn opslag breken en verloor die eerste set met 6-3. Ook in de tweede set moest Geerts een opslag inleveren, bij 3-3. De Duitser won de tweede set met 6-4 en Geerts is uitgeschakeld.