Geen halve finales voor Elise Mertens in Mexico

Elise Mertens is uitgeschakeld op het WTA-tornooi van Tapico in Mexico. Ze verloor haar kwartfinale in 2 sets.

Elise Mertens moest in Tapico tegen het 5e reekshoofd Magda Linette spelen. Mertens was het 1e reekshoofd. In de 1e set moest Mertens snel haar opslagspel inleveren, maar ze herstelde snel. Daarna leek Mertens op het einde van de set een break te kunnen forceren, maar het was de Poolse die daarin slaagde en zo de set met 5-7 kon winnen. Ook in de volgende set miste Mertens haar start. Opnieuw herstelde ze meteen, maar daarna kon ze geen vuist meer maken. Ze verloor de set met 2-6.