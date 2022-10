Enige Belgische in het enkel en dubbel uitgeschakeld in Spanje

Op het ITF-tornooi van Les Franqueses del Valles in Spanje heeft Marie Benoit geen goede dag beleefd. Ze werd in het enkel en dubbel uitgeschakeld.

Marie Benoit moest in het enkel al vroeg aan de bak. Tegen de ervaren Italiaanse Sara Errani speelde ze in de 2e ronde. Benoit weerde ze zich enorm, maar in de 1e set verloor ze op het einde haar opslagspel en verloor ze daarmee ook de set: 4-6. In set 2 leek de set snel gespeeld. Errani liep 0-5 uit, maar Benoit herpakte zich en kwam terug tot 4-5, maar dan behield Errani haar opslag en was de wedstrijd afgelopen: 4-6.

Enkele uren stond Benoit aan de zijde van de Sloveense Nika Radisic voor de kwartfinales van het dubbel. In de 1e set kwamen ze snel op voorsprong tegen een Spaans duo en behielden die: 4-6. De volgende set was meer gesloten. Er waren geen kansen, maar dan waren daar opeens breakkansen voor het Spaanse duo. Ze benutten die en wonnen de set met 6-3. In de supertiebreak stonden Benoit en Radisic eerst 7-2 achter, maar ze kwamen terug tot 7-7. Op een ongelukkig moment maakten ze een dubbele fout en weg was de wedstrijd: 10-7.