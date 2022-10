Amerikaanse nummer 199 maakt het Mertens een set moeilijk, daarna stoomt de Belgische vlot door

In het Mexicaanse Tampico heeft Elise Mertens de kwartfinale bereikt.

In haar achtste finale stond Mertens (WTA 30) tegenover de lager geplaatste Amerikaane Ashlyn Krueger (WTA 199). De eerste set ging gelijk op, en bij het zevende punt, bij een 3-3 stand, kreeg Mertens maar liefst vijf breakkansen, maar de Amerikaanse werkte ze allemaal weg.

Een tiebreak was het logische gevolg van de eerste set, met wel vijf love games, en daarin nam de Amerikaanse haar kans: 6-7 (3/7). Ook in de tweede set was het zevende punt het langste, met drie keer deuce. Mertens kon haar opslag behouden en brak nadien door de opslag van de Amerikaanse: 6-3 voor Mertens.

De derde set ging heel wat makkelijker en Mertens brak drie keer door de opslag van Krueger, 6-1. In de kwartfinale speelt Mertens tegen de Poolse Magda Linette (WTA 55). Die match wordt vannacht gespeeld.