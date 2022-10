Ysaline Bonaventure wint makkelijk, Michael Geerts heeft meer moeite met veel lager geplaatste Fransman

Enkele Belgen kwamen woensdag in actie in Frankrijk.

Ysaline Bonaventure (WTA 105) speelde in de eerste ronde in het ITF-toernooi van Poitiers tegen de Thaise Peangtarn Plipeuch (WTA 353). De Belgische begon goed aan de match en ging in de eerste set zelfs drie keer door de opslag van de Thaise: 6-1 in de eerste set. In de tweede set brak Bonaventure ook twee keer door de opslag van de Thaise en won met 6-2.

Ook Michael Geerts (ATP 270) speelde in Frankrijk op het ITF-toernooi M25 Sarreguemines, waar hij het eerste reekshoofd is. HIj speelde tegen de Fransman Hugo Pontico (ATP 933). Geerts won de eerste set met 6-4 nadat hij in het vijfde spelletje door de opslag ging van de Fransman.

In de tweede set gingen beide spelers elk een keer door elkaars opslag, maar bij 5-5 kwam Geerts toch nog eens door de opslag gaan van Pontico. Geerts won toch met 7-5.

Ook de jonge Belg Romain Faucon (20, ATP 1454) speelde op hetzelfde toernooi. Hij speelde tegen de Fransman Antoine Hoang (ATP 388) en won met 7-6 (7/3), 4-6 en 6-3.