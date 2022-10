Novak Djokovic is optimistisch over de Australian Open: "Positieve signalen"

Novak Djokovic speelde dit seizoen de Australian Open niet. Over 2023 is hij optimistisch over een mogelijke deelname.

Het was begin dit jaar een opvallend schouwspel. De Australische regering verbood Novak Djokovic om aan de Australian Open deel te nemen. Djokovic ging in beroep, maar de rechter gaf de regering gelijk. Als ongevaccineerde was hij een te groot gezondheidsriciso. Djokovic moest het land onmiddellijk verlaten en kreeg ook nog eens een inreisverbod van 3 jaar. Daardoor zou hij de komende jaren ook niet kunnen deelnemen en dat als negenvoudig winnaar.

Ondanks het verbod kwam Djokovic toch met positief nieuws. "Ik heb positieve signalen gekregen dat ik volgend jaar Australië wel zal binnen mogen", vertelde hij in Servische media. "Het is nog niet officieel, maar de bevestiging zou over enkele weken moeten komen."

"Ik wil er graag naartoe", ging Djokovic verder. "En ik heb me er overheen gezet van wat er eerder dit jaar gebeurd is. Ik wil gewoon tennissen en dat is het beste wat ik kan. Ook ben ik altijd extra gemotiveerd om naar Australië te gaan, want ik heb daar altijd mijn beste tennis gespeeld." Djokovic won in zijn carrière al 9 keer de Australian Open.