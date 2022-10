Elise Mertens moet enkel in de 2e set zwoegen om naar de volgende ronde in Mexico te gaan

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde in het Mexicaanse Tampico. Enkel in de 2e set kreeg ze echt weerwerk.

Op het WTA-tornooi van Tampico in Mexico is Elise Mertens het 1e reekshoofd. In de 1e ronde speelde ze tegen de Amerikaanse Elvina Kalieva.

In het begin van de 1e set was het meteen opletten voor Mertens. Ze moest een breakkans wegwerken, maar nadien begon ze de set te domineren en liep ze een break uit. Het ging snel naar 6-2.

De volgende set was anders. Kalieva zette Mertens onder druk en liep een paar keer een break uit, maar Mertens rebreakte telkens meteen. Op het einde van de set kon ze op de opslag van Kalieva haar 1e matchballen forceren. Bij de 2e was het de goede: 7-5.