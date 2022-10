Rafael Nadal volgende week terug op tenniscourt als voorbereiding op ATP Finals

Goed nieuws voor de fans van Rafael Nadal. Volgende week staat hij terug op de court.

Coach Carlos Moya liet bij IB3 TV weten dat Rafael Nadal volgende week op de Paris Masters zal spelen, net voor hij naar de ATP Finals trekt.

Nadal sukkelt het hele seizoen al met blessures. Vorige maand kwam hij samen met Roger Federer nog in actie in het dubbelspel op de Laver Cup.

Ook voor de geboorte van zijn eerste kindje begin deze maand nam Nadal even een break. Het Masters 1000-toernooi in Bercy is een onderdeel van de voorbereiding op de ATP-finale in Turijn van 13 tot en met 20 november.