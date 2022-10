Enige Belgische op Spaans toernooi wint in enkel- en dubbelspel

Marie Benoit heeft op het ITF-toernooi in het Spaanse Les Franqueses del Valles meteen twee keer gewonnen.

Onze landgenote won vanmorgen in het enkelspel met twee keer 6-1 van de Letse Darja Semenistaja na net geen anderhalf uur spelen. In de tweede ronde is de Italiaanse Sara Errani de tegenstander.

Vanmiddag speelde Benoit in het dubbel samen met haar Sloveense partner Nika Radisic. Daarin werd met 6-1 en 6-2 gewonnen van de Amerikaanse Jordan Fenton en de Spaanse Jana Rovira Alier.

In de volgende ronde wacht de winnaar van het duel tussen Yvonne Cavalle-Reimers/Rosa Vicens Mas en Victoria Jimenez Kasintseva/Arantxa Rus.