Djokovic kijkt alleen maar vooruit: "Een aantal waardevolle lessen getrokken"

Novak Djokovic miste een groot deel van het seizoen 2022, maar toch wist hij een Grand Slam op zijn palmares bij te schrijven.

De 35-jarige Serviër miste dit seizoen twee van de vier Grand Slams. Zo tuimelde hij ook naar de zevende plaats op de ATP-ranking. “Het was een zeer interessant, maar ook eigenaardig jaar”, zei Djokovic bij Tennis Infinity. “Ik streef er altijd naar om positieve dingen te halen uit welke ervaring dan ook, dat hoort bij mijn karakter en mijn benadering van het leven. Ik weet dat alles wat er in Australië en daarna is gebeurd - de manier waarop mensen me hebben behandeld, wat niet prettig voelde en iets is wat ik nog nooit eerder in mijn leven heb meegemaakt - me heeft geholpen om een aantal waardevolle lessen te trekken.”

Het seizoen wil hij snel vergeten en vooruitkijken. “Ik hou van deze sport, ik geef graag alles in elke training omdat elke dag anders is, en er is altijd een soort van opwinding, een soort van onbekendheid, het is een uitdaging. De jonge talenten komen eraan, ze zijn hongerig naar succes, dus dat geeft me ook extra motivatie.”

“Ik ben klaar met wat er dit jaar is gebeurd en ik wil gewoon tennissen, daar ben ik goed in. Australië is altijd de plek geweest waar ik mijn beste tennis heb gespeeld, de resultaten spreken voor zich, dus ik ben altijd extra gemotiveerd om erheen te gaan. Deze keer nog meer, dus.”