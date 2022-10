Joran Vliegen en Sander Gillé plaatsen zich voor de hoofdtabel in Wenen

Op het ATP-toernooi in Wenen hebben Sander Gillé en Joran Vliegen ook hun tweede kwalificatiematch gewonnen.

Nadat Joran Vliegen en Sander Gillé snel waren uitgeschakeld op de European Open in Antwerpen namen ze enkele dagen later al deel aan de kwalificaties in Wenen. Na de eerste kwalificatiematch te hebben gewonnen, deden ze dat in de tweede nog eens over.

In de laatste kwalificatiematch namen Vliegen en Gillé het op tegen de Ecuadoriaan Gonzalo Escobar en de Bosniër Tomislav Brkić. De Belgen wonnen met 7-6, 4-6 en 10-4.

Ze plaatsen zich zo voor de hoofdtabel. Later op maandag (rond 17u) spelen ze al in de eerste ronde tegen de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies