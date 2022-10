David Goffin kan zijn goede lijn van de European Open niet doortrekken en gaat in Bazel er meteen uit

Het ene tornooi is het andere niet Op de European Open haalde David Goffin nog de kwartfinales. Op het ATP-tornooi van Bazel moest hij in de 1e ronde al inpakken.

In Bazel had David Goffin een wildcard gekregen. Zo was hij zeker van zijn plaats op de hoofdtabel in Zwitserland. In de 1e ronde speelde hij tegen de Amerikaan Brandon Nakashima.

Goffin had na Antwerpen het vertrouwen en dat vertaalde zich al snel in 2 breaks voorsprong. Nakashima kon in de 1e set op geen enkel moment een vuist maken en Goffin won de set met 2-6.

Het was voor Goffin in de volgende set opletten. Er waren snel 2 breakkansen voor Nakashima, maar Goffin kon ze allebei wegwerken. Daarna herstelde Goffin zich en hij kon gemakkelijker zijn opslagspellen behouden. Ook zette hij meer druk tijdens de opslagspellen van de Amerikaan, maar tot een break kwam het niet. In de tiebreak maakte Goffin enkele fouten en zo won Nakashima set 2 met 7-6(4).

In de beslissende set ging het in het begin opnieuw moeilijk voor Goffin. Deze keer kon hij de breakkansen niet wegwerken en hij kwam op een break achterstand. Daarna kreeg hij geen enkele kans meer van Nakashima en de set eindigde op 6-4.