ATP- en WTA-ranking: David Goffin stijgt enkele plaatsen, grote sprongen voorwaarts voor Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure

Na een succesvolle week voor de Belgen was dat ook te zien op de nieuwe ATP- en WTA-ranking.

Op de ATP-ranking bleef Carlos Alcaraz de nummer 1 van de wereld. Ook de rest van de top 5 bleef ongewijzigd. Rafael Nadal bleef op nummer 2 staan en Casper Ruud is nog altijd de nummer 3. Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas staan respectievelijk op plaatsen 4 en 5.

David Goffin kende een goed tornooi in Antwerpen en werd in de kwartfinales uitgeschakeld. Dat leverde hem extra punten en een hogere plaats op. Hij staat nu 30e op de ATP-ranking. Goffin is nog altijd de enige Belg in de top 100. Zizou Bergs bleef op plaats 139 staan.

Iga Swiatek is nog steeds autoritair de nummer 1 van de wereld. Op de WTA-ranking heeft ze nog altijd meer dan het dubbele van de punten van nummer 2 Ons Jabeur. Jessica Pegula is de nieuwe nummer 3 van de wereld. De vorige, Anett Kontaveit, zakte naar plaats 17. Coco Gauff en Maria Sakkari zijn nieuw in de top 5.

Elise Mertens is nog altijd de Belgische nummer 1. Ze steeg 4 plaatsen en staat op plaats 30. Alison Van Uytvanck staat op plaats 56 en is nog altijd de Belgische nummer 2, maar Maryna Zanevska komt in de buurt. Dankzij haar tornooizege in Rouen steeg Zanevska 21 plaatsen. Ze staat daarmee op plaats 64. Ook Bonaventure steeg door haar finale in Hamburg heel wat plaatsen en krijgt daardoor de top 100 in het vizier. Ze staat op plaats 105.