Ontknoping European Open: Auger-Aliassime beste enkelspeler in Antwerpen, Nederlanders winnen het dubbel

De European Open zit er weer eens op. Auger-Aliassime is in het enkelspel in Antwerpen de toernooiwinnaar geworden. In het dubbelspel wonnen Griekspoor en Van De Zandschulp.

De finale van het enkelspel ging tussen Felix Auger-Aliassime, tweede reekshoofd in Antwerpen en de nummer 10 van de wereld, en Sebastian Korda. Auger-Aliassime serveerde fenomenaal en daar had zijn Amerikaanse tegenstander geen antwoord op. In het tweede deel van de set ging Auger-Aliassime dan ook meer druk leggen op de service van Korda en dat resulteerde in een break.

In de tweede set moest het Canadese toptalent dan toch zelf enkele breakballen wegwerken. Dat deed hij ook gezwind en in het volgende game sloeg Auger-Aliassime zelf nog een keertje toe. Dat was meteen de definitieve beslissing in de wedstrijd. Auger-Aliassime won dan ook met 6-3 en 6-4 en behaalde in Antwerpen zijn derde toernooizege van het jaar.

DRIE NEDERLANDERS IN DUBBELFINALE

Eerder op de dag was ook de finale van het dubbelspel reeds afgewerkt en daar deden drie Nederlanders aan mee. Middelkoop vormde een duo met Bopanna en nam het op tegen zijn landgenoten Griekspoor en Van De Zandschulp. Middelkoop en Bopanna hadden in dit toernooi de Belgen Gillé en Vliegen uitgeschakeld. Deze keer trokken ze aan het kortste eind. Griekspoor en Van De Zandschulp wonnen met 3-6, 6-3 en [10-5].