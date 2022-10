Dag van de Belgische tennissters: Zanevska pakt WTA-titel, Bonaventure verliest finale en Benoît wint kwalificatiematch

Enkele Belgische tennissters moesten aan de bak. Zanevska veroverde een WTA-titel. Bonaventure daarentegen verloor de finale van een toernooi. Benoît is dan weer aan een nieuw toernooi begonnen.

Maryna Zanevska had als zevende reekshoofd al een heel fraai parcours afgelegd op het WTA-toernooi van Rouen. Vijfde reekshoofd Golubic was haar tegenstandster in de finale. Zanevska moest een vroege voorsprong even snel prijsgeven, maar hield in een spannende tiebreak wel het hoofd koel. Dat gaf haar het vertrouwen om helemaal het commando te nemen. Zanevska snelde met 7-6 (8/6) en 6-1 richting de titel.

BONAVENTURE STUIT OP SPAANSE

Ook voor Ysaline Bonaventure stond er een titel op het spel, op het ITF-toernooi van het Duitse Hamburg. Bonaventure had op weg naar de finale nog geen set verloren. Met Rebeka Masarova kwam ze nu wel een opponente van een ander kaliber tegen, zo bleek. Vanaf 4-4 kon Masarova de meeste spelletjes wel naar zich toetrekken. Zo werd het een nederlaag voor Bonaventure met 6-4 en 6-3.

In Spanje begint dan weer het ITF-toernooi van Les Franqueses en daar doet Marie Benoît mee aan de kwalificaties. Daar wordt een eventuele derde set beslecht in een supertiebreak en dat was meteen het geval in de eerste kwalificatiematch van Benoît. Ze zette tegen de Oekraïense Kolb nog een scheve situatie recht en won met 4-6, 6-3 en [10-4].