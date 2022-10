Amerikaan Sebastian Korda verslaat Dominic Thiem in halve finale op European Open

Dominic Thiem is er niet in geslaagd om de finale te bereiken in Antwerpen.

In de eerste halve finale op de European Open nam Dominic Thiem (ATP 136) het op tegen de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 36). Thiem had in de eerste ronde nog de Belg Michael Geerts uitgeschakeld. In de eerste set liep het heel gelijk op tussen Thiem en Korda en uiteindelijk werd het een tiebreak. Korda kwam daarin 4-2 voor, maar gaf het toch nog uit handen en verloor met 4-7. Thiem haalde zo de eerste set binnen met 7-6. In de eerste set was er geen enkel breakpunt, de tweede set begon met twee keer Thiem en een keer Korda die hun opslag niet konden behouden. Bij 5-3 ging Korda nog eens door de opslag van Thiem en hij won de set met 6-3. De derde set draaide opnieuw uit op een tiebreak en deze keer won Korda die met 7-4 en pakte dus de derde set met 7-6. Korda neemt het in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale, tussen de Fransman Richard Gasquet en de Canadees Felix Augier-Aliassime die zaterdagavond wordt afgewerkt.