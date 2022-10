Ysaline Bonaventure kent geen moeite en staat na nog geen uur al in de halve finales in Hamburg

Ysaline Bonaventure heeft in Hamburg zich geplaatst voor de halve finales. Na nog geen uur was ze al klaar met de Russische Anastasia Tikhonova.

In de kwartfinales van het ITF-tornooi van Hamburg speelde het 1e reekshoofd Ysaline Bonaventure tegen de Russische Anastasia Tikhonova, het 8e reekshoofd in Hamburg.

Bonaventure nam al snel de bovenhand in de 1e set. Ze nam een break voorsprong. In het volgende opslagspel moest ze opletten en enkele breakkansen wegwerken, maar daarna stoomde ze door naar setwinst: 6-1.

Ook in set 2 nam Bonaventure snel een breakpunt voorsprong. Tikhonova slaagde er niet meer in om Bonaventure in de verdrukking te brengen en Bonaventure won de set met 6-3. Zo zat de wedstrijd na 51 minuten er al op.