Yanina Wickmayer haalt dubbelfinale in Canada, Elise Mertens komt niet in actie in Mexico

Een Belg kwam in actie, de andere gaf forfait.

Yanina Wickmayer speelt op het ITF Canada 03A samen met de Amerikaanse Catherine Harrison. In de halve finale speelden ze tegen de Britse Sarah Beth Gray en de Canadese Katherine Sebov.

Wickmayer en Harrison begonnen goed aan de match en ze liepen in de eerste set al meteen uit tot 4-1. Die voorsprong hielden ze vast en ze wonnen de set met 6-3. In de tweede set herpakte het Brits/Canadese duo zich en ze liepen 2-5 uit door twee breaks na elkaar. Zij wonnen de set met 4-6.

Een supertiebreak moest beslissen over de wedstrijd. Wickmayer en Harrison liepen uit tot 8-5 en gaven die voorsprong niet meer uit handen, 10-8 in set drie.

Elise Mertens speelde in het WTA-toernooi in het Mexicaanse Guadelaraja samen met haar vaste dubbelpartner Veronika Kudermetova. Maar het Belgisch/Russische duo kwam niet in actie en is dus uitgeschakeld. De twee spelen van 30 oktober tot 7 november ook samen op de WTA Finals in de Verenigde Staten.