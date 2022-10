Voormalig nummer 1 Simona Halep voorlopig geschorst door positieve dopingtest

Simona Halep is voorlopig geschorst. Dat komt door een positieve dopingtest tijdens de US Open.

Tijdens de US Open werd Simona Halep betrapt op het gebruik van Roxadustat. Dat is een medicijn tegen bloedarmoede en is nauw verwant met epo. Later was het B-staal ook positief en daarom schorste het International Tennis Integrity Agency (ITIA) haar voorlopig. Op de US Open werd Halep al in de 1e ronde uitgeschakeld.

Halep reageerde zelf al op Twitter: "Vandaag start moeilijkste wedstrijd in mijn leven: een gevecht voor de waarheid. Ik hoorde dat het om een uiterst kleine hoeveelheid ging. Voor mij was dat de grootste schok in mijn leven. In mijn carrière heb ik er nog nooit aan gedacht om vals te spelen. Dat is in strijd met mijn waarden."

"Ik zal vechten tot het einde om aan te tonen dat ik nooit bewust verboden middelen heb genomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de waarheid aan het licht zal komen. Het gaat niet over titels of geld, maar over de eer en het liefdesverhaal dat ik de voorbije 25 jaar met het tennis heb opgebouwd", besloot Halep.

Halep was 5 jaar geleden de nummer 1 van de wereld. In haar carrière won ze met Roland Garros en Wimbledon 2 grand slams. Door blessureleed was ze de voorbije jaren weggezakt op de WTA-ranking, maar sinds dit jaar was ze weer op de terugweg en stond ze weer in de top 10.