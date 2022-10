Kwartfinale is het eindstation voor Xavier Malisse in het dubbel op de European Open

De korte comeback van Xavier Malisse zit er alweer op.

In de European Open speelde Xavier Malisse samen met de Argentijn Diego Schwartzman. In de kwartfinale waren de Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp te sterk. Zij hadden in de vorige ronde het topreekshoofd uitgeschakeld.

In de eerste set ging het gelijk op tussen beide duo's met een break aan elke kant. De Nederlanders waren in de tiebreak sterker en wonnen die met 7-1 en dus de eerste set met 7-6.

Hetzelfde scenario in de tweede set. Een break aan elke kant en een tiebreak op het einde. Het ging iets meer gelijkopgaand en Malisse en Schwartzman kregen zelfs een setbal, maar de Nederlanders trokken weer aan het langste eind met 9-7 en dus weer 7-6 in de set.

"De Nederlanders waren juist dat tikkeltje sterker. We verliezen met 2 tiebreaks, maar ik ben wel vrij tevreden. Ik heb me geamuseerd, er hing een geweldige ambiance. Het was leuk om voor een volle zaal te tennissen. Het was een heel toffe ervaring met op het einde leuke rally's", zei Malisse achteraf.