🎥 Kim Clijsters kan nog altijd formidabel tennissen en is verbaasd: "Geen idee hoe dit mogelijk is"

Clijsters neemt in Luxemburg deel aan het Luxembourg Ladies Tennis Masters.

Kim Clijsters (39) stopte in april dit jaar officieel met haar tweede comeback, maar tennissen doet ze nog altijd. Op het Luxembourg Ladies Tennis Masters, een exhibitietoernooi, toonde ze tegen thuisspeelster Mandy Minella (36) nog eens haar klasse door te winnen met 6-3 en 6-1.

Clijsters pakte uit met enkele mooie punten en verbaasde zichzelf. “Ik heb geen idee waarom ik zo goed speelde. Het is altijd leuk om hier opnieuw te zijn. Ik ben hier nog maar 24 uur en het is genieten.”

“Ik heb mijn Belgische familie nog eens kunnen zien, dat gebeurt niet zo vaak want we wonen in de VS. Ik startte hier als 16-jarige en heb hier zo veel mooie herinneringen. Soms klikt het gewoon in je hoofd als je iets al meer dan dertig jaar doet. Dit was zo’n dag. Ik hou nog altijd van het tennis.”

CLIJSTERS coming for HER CHEQUE in Luxembourg ! pic.twitter.com/bcEpSH45Uk — 👑QueenGarcia👑 (@QueenGarciaa31) October 20, 2022