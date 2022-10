Dominic Thiem plaatst zich in Antwerpen voor de halve finales na een marathonpartij

Dominic Thiem heeft op de European Open in Antwerpen zich geplaatst voor de halve finales. Hij won na een zware driesetter na bijna 3 uur tennissen.

In 2020 was de Oostenrijker Dominic Thiem nog de nummer 3 van de wereld. Hij had dat jaar de US Open gewonnen en had in de finale van de Australian Open gestaan. Maar dan kwamen er blessures en Thiem zakte weg op de ATP-ranking. In 2022 timmert hij aan zijn weg terug en in Antwerpen stond hij al in de kwartfinales. Hij speelde tegen het 1e reekshoofd, de Pool Hubert Hurkacz.

Hurkacz nam in de 1e set meteen een break voorsprong en hij liet Thiem niet meer in de set komen. Enkel tijdens zijn laatste opslagspel moest hij een breakkans voor Thiem toestaan, maar hij werkte die weg en won de set met 6-3.

In set 2 controleerden ze allebei hun eigen opslagspel. In het begin van de set waren de games nog felbevochten, maar op het einde wonnen ze hun games gemakkelijker en het werd duidelijk dat we op een tiebreak aan het afstevenen waren. Hurkacz nam meteen een voorsprong, maar Thiem vocht terug en won de tiebreak met 9-11.

De beslissende set was bijna een kopie van de vorige. Er waren deze keer wel een paar breakkansen, maar die werden telkens weggewerkt. Thiem nam in de tiebreak een voorsprong en gaf die niet meer uit handen: 4-7.